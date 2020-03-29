بسبب “كورونا”..بريطانيا تعيش وضعاً غير مسبوق منذ الحرب العالمية

أكد وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، أن كافة أنحاء بريطانيا في وضع طوارئ بصورة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية، لخوض المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال جنريك في مؤتمر صحافي، الأحد: “البلاد بالكامل الآن في وضع طوارئ، هذه خطوة غير مسبوقة في زمن السلم. لم نفعل أي شيء مثل ذلك منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأشار الوزير إلى “نشر مراكز للتنسيق الاستراتيجي في مختلف أنحاء البلاد”.

والجمعة الماضية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها بأقل من ساعتين، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، كذلك إصابته بالفيروس وعزل نفسه في المنزل. وكان جونسون قد التقى ملكة بريطانيا آخر مرة منذ حوالي 16 يوما.

هذا وحصد فيروس كورونا المستجد أرواح 1019 شخصاً في بريطانيا، وفقا لإحصاءات أعلنت السبت.

وفي خطوة غير عادية، تم منح شرطة لندن سلطات إضافية لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد على المدينة.

وبحسب التفويض الجديد الممنوح للشرطة في إنجلترا، لن يُسمح لأحد بمغادرة منزله “بدون عذر معقول”.