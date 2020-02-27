بسبب “كورونا”.. تأجيل مناورات عسكرية لواشنطن وسول

قال مسؤولون كوريون جنوبيون في مجال الدفاع، الخميس، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قررتا تأجيل تدريبات عسكرية مشتركة بينهما حتى إشعار آخر في ظل تفش متنام لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حيث أصيب جنود من البلدين بالمرض.

كان الجيش الأميركي قد أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس في صفوفه، الأربعاء، وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عاما في معسكر كارول على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة دايغو، حيث يوجد معظم المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية أيضا عن بعض الإصابات في صفوفه وألزم معظم أفراده بالبقاء في قواعدهم.