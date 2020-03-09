بسبب كورونا.. شركات طيران توقف رحلاتها إلى السعودية

أعلنت عدد من شركات الطيران، اليوم الاثنين، وقف رحلاتها مؤقتا إلى المملكة، عقب قرار السعودية الصادر مساء أمس، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار حكومة المملكة قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

وفي السياق ذاته، أعلنت طيران الخليج البحرينية تعليق جميع الرحلات من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.

وأعلنت السعودية، مساء الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار حكومة المملكة قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

تعليق الرحلات لـ5 مدن

وفي سياق متصل، أعلنت شركة “مصر للطيران”، تعليق رحلاتها لجميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة وذلك اعتبارا من اليوم 9 مارس الجاري وحتي إشعار آخر.

وأهابت الشركة في بيان اليوم الاثنين، من عملائها ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال المكاتب التابعة لها، والوكلاء أو من الموقع الإلكتروني التابع للشركة.

وقدمت “مصر للطيران” اعتذارها عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت السعودية تعليق رحلات الطيران من وإلى 9 دول في إطار خطتها لمكافحة فيروس كورونا.

في سياق متصل، أعلنت الشركة، إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى.

مستجدات أخرى

وقالت في بيان حديث، إن قرارها جاء في ضوء المستجدات الأخيرة من حيث فرض بعض الدول قيوداً على إجراءات السفر إليها تزامناً مع تداعيات انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت أن الإعفاء شمل التذاكر المُصدرة اعتباراً من 7 مارس الجاري وحتى نهاية الشهر بغض النظر عن تاريخ السفر.

وأضافت أن الإعفاء يطبق فقط على تذاكر الأفراد ولا يشمل التذاكر المُصدرة ضمن مجموعات.

وأشارت إلى أنه يسمح بتغيير مجاني “رسوم إعادة الحجز بدون رسوم عرض” للمسافرين الذين يحملون التذاكر الصادرة في 7 مارس 2020 بالسفر قبل 30 أبريل المقبل، ومع ذلك الفروق التي يجب تحصيلها إن وجدت.