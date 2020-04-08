بسبب كورونا..مصر تفرض حجرا صحيا على “قرية” بمحافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة المصرية، مساء الثلاثاء، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من 7 أبريل، بناء على تعليمات وزارة الصحة لمدة 14 يوما.

وذكرت المحافظة في بيان أن “هذا الإجراء يأتي في ظل الخطوات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين”.

وأضاف البيان “تؤكد محافظة الجيزة على اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة”.

وكلف محافظ الجيزة، أحمد راشد، مديريات التموين والتضامن والجمعيات الأهلية “بتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذلك توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم”.

وأشار البيان إلى أن “المحافظة وكافة أجهزتها ستعمل على توفير أي متطلبات أخرى للقرية، وبما يلبي أي احتياجات للمواطنين فورا”.

كما كلف المحافظ مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة، بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وفي وقت سابق، سجلت مصر 128 حالة إصابة بفيروس كورونا، و9 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 1450 حالة، بينها 94 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن جميع الحالات الجديدة لمصريين عائدين من الخارج أو مخالطين للحالات الإيجابية المعلن عنها سابقا.