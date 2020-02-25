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بسبب “كورونا “.. 8 محافظات عراقية توقف الدوام

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أعلنت 8 محافظات عراقية، الثلاثاء، تعطيل الدوام في المؤسسات العامة لفترات مختلفة، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم تشخيص إصابة 4 أفراد بالفيروس في البلاد.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية أن محافظات النجف وكركوك وديالى وصلاح الدين وأربيل ودهوك والسليمانية ونينوى، قررت تعطيل الدوام لفترات مختلفة عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا في العراق.

ويأتي قرار تعليق الدوام لفترات مختلفة، بعد إعلان وزارة الصحة العراقية تشخيص إصابة أربعة مواطنين من عائلة واحدة عائدة من إيران بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك الواقعة في شمال البلاد.

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ووفقا لبيان الوزارة، فقد “تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الأجهزة الطبية والصحية المختصة ،وأظهرت نتائج التحليل إصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد”.

وقالت إنها “اتخذت كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين”.

بدوره، أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري البدء بتنفيذ خطة طارئة بعد ظهور الإصابات الأربع، وأكد “اتخاذ كافة التدابير لمنع انتشاره”.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت الاثنين عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في النجف. والمصاب إيراني دخل إلى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الإيرانيين قبل ثلاثة أيام.

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