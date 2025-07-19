السبت 24 محرم 1447 ﻫ - 19 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب محاولات حماس أسر جنود.. الجيش الإسرائيلي يقرر سحب قواته من قطاع غزة

منذ 8 ساعات
الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، 17 مايو/أيار 2025. رويترز

الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، 17 مايو/أيار 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

كشفت القناة 13 العبرية، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإخراج قواته، المنتشرة منذ عامين في قطاع غزة، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية الإسرائيلية.

وذكرت القناة ذاتها أن الجيش قرر إبلاغ المستوى السياسي بخطوته تلك مبرراً ذلك بأنه “لا يوجد أي مجال للتقدم أكثر داخل قطاع غزة حالياً”، وسط محاولات حثيثة لأسر جنود إسرائيليين من جانب حركة “حماس”.

وعزى الجيش الإسرائيلي قراره ذاك، وفق القناة، إلى مخاوف على حياة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى، والرغبة الكبيرة لديها في خطف جنود إسرائيليين.

وقالت القناة إن الجيش يرى تعليمات لجميع وحدات “حماس” بأن الجهد الأكبر سينصب على خطف جندي إسرائيلي قبل الصفقة، لذلك، هناك جاهزية عملياتية كبيرة في الجيش، رغم الإرهاق لمنع وقوع مثل هذه الأحداث.

ويبذل الجيش الإسرائيلي جهودا حثيثة لاستكمال احتلال بيت حانون وجباليا شمالي قطاع غزة، ولكن من الناحية العملياتية، ليس لديه أي مجال للتقدم.
 
وقالت القناة إن الجيش لا يخطط للعمل في الجيوب الأربعة التي لا تزال تحت سيطرة “حماس” في قطاع غزة، وهي: غزة، خان يونس، منطقة المواصي، والمخيمات المركزية، حيث ثمة خطر خطف جنود في حال دخول الجيش إليها.

في ذات الإطار، قالت القناة ذاتها إن عائلات الرهائن تلقت رسالة مشجعة من مسؤولين أمريكيين خلال الـ24 ساعة الماضية مفادها أن هناك تقدماً في المحادثات.

وأضافت القناة أنه على ما يبدو، إذا لم تحدث تغييرات في اللحظة الأخيرة، قد يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الدوحة في بداية الأسبوع، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة.

    المزيد من أخبار العالم

    علم البرازيل
    البرازيل: لا ندرس فرض قيود على توزيعات الأرباح رداً على الرسوم الأمريكية
    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    الرئيس الفلسطيني يقرر إجراء انتخابات منظمة التحرير قبل نهاية 2025
    ضبط فلول النظام المخلوع تحاول إشعال حرائق اللاذقية
    وزارة الدفاع السورية: ضبط فلول للنظام المخلوع تحاول إشعال حرائق باللاذقية

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
    مدينة السويداء السورية
    مجلس الإفتاء السوري يصدر فتوى بخصوص أحداث السويداء
    شاحنات الإطفاء تقف بجانب حطام مركز تسوق بعد حريق هائل اندلع ليلاً وأودى بحياة عشرات الأشخاص في الكوت بمحافظة واسط، العراق، 17 يوليو/تموز 2025. رويترز
    بعد أنباء عن تورط سوريين في حريق الكوت.. بيان من الداخلية العراقية!