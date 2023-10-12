بسبب نقص التأمين.. الخطوط النرويجيّة تُلغي رحلة إجلاء من إسرائيل

أعلنت الخطوط الجوية النرويجية، أنّها ألغت رحلة كانت مخططة لإجلاء رعايا من تل أبيب إلى أوسلو اليوم الخميس، بسبب نقص الغطاء التأميني.

وكان من المقرر أن تجلي شركة الطيران نرويجيين ورعايا من دول أخرى في شمال أوروبا تقطعت بهم السبل في إسرائيل مساء اليوم الخميس. وتم تأجيل الرحلة بالفعل بعد أن كان موعدها أمس الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان: “السبب هو أن شركة التأمين التي تتعامل معها النرويجية وعدد من شركات الطيران الأخرى، لم تعد تغطي الرحلات الجوية إلى تل أبيب”.

وواجه قطاع الطيران في الأيام الماضية تحذيرًا بشأن التغطية التأمينية في أعقاب شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجومًا على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وقالت النرويجية إنها تعمل مع وزارة الخارجية النرويجية لإيجاد حلول أخرى.

وألغت الشركة يوم الثلاثاء الرحلات الجوية المنتظمة من العاصمتين السويدية والدنمركية إلى تل أبيب حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول.