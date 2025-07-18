بطريرك القدس للاتين ينقل مساعدات لغزة بعد قصف إسرائيلي لكنيسة كاثوليكية

دخل الكردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، إلى غزة اليوم الجمعة لتقديم المساعدات الإنسانية والمواساة في قتلى القصف الإسرائيلي على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع الفلسطيني.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في الغارة التي استهدفت مجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة أمس الخميس. وأظهرت صور نشرتها الكنيسة أضرارا لحقت بسقفها بالقرب من الصليب الرئيسي، مما أدى إلى احتراق الواجهة الحجرية وتهشم النوافذ.

ووفرت الكنيسة المأوى لمئات الفلسطينيين منذ بدء الحرب العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية قال الكردينال بيتسابالا إن الوجود الكاثوليكي سيبقى في غزة “مهما حدث”، وعبر عن شكوكه إزاء تصريحات إسرائيل بأن القصف جاء بطريق الخطأ.

وقال “لسنا هدفا. يقولون إنه كان خطأ. حتى لو كان الجميع هنا يعتقد أنه لم يكن كذلك”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار أمس الخميس إلى أن الواقعة حدثت نتيجة “قذيفة طائشة” وقال إن إسرائيل “تحقق في الواقعة وتظل ملتزمة بحماية المدنيين والأماكن المقدسة”.

وقال الفاتيكان إن نتنياهو اتصل بالبابا ليو اليوم الجمعة. وذكر في بيان أن البابا كرر خلال الاتصال نداءه لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة وعبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني “المأساوي” في القطاع الفلسطيني.

ولم يصدر أي بيان بعد من مكتب نتنياهو، الذي بحث الواقعة أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف البيت الأبيض رد فعل ترامب على الغارة بأنه “غير إيجابي”.

ومن النادر جدا أن يُسمح لمسؤولين أجانب بالدخول إلى غزة، إذ تغلق إسرائيل الحدود. ورافق بيتسابالا في زيارته ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس للروم الأرثوذكس.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس التي يرأسها بيتسابالا في بيان إنه وثيوفيلوس الثالث جلبا “مئات الأطنان من الإمدادات الغذائية بالإضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية والمعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها”.

وأضافت البطريركية أن المساعدات ليست مخصصة فقط للمسيحيين في غزة بل “لأكبر عدد ممكن من العائلات”، مشيرة إلى أنها تكفلت أيضا بإجلاء المصابين في الهجوم على الكنيسة.

وقال بيتسابالا لوسائل إعلام تابعة للفاتيكان إن البابا ليو اتصل به وبثيوفيلوس أيضا اليوم الجمعة ليعبر عن دعمه لمهمتهما. وعبر البابا ليو أمس الخميس عن “حزنه البالغ” بسبب الهجوم لكنه لم يلق اللوم على إسرائيل.

وقال الفاتيكان إن البابا عبّر عن حبه ومحبته للكنيسة في غزة “وأكد مجددا عزمه على بذل كل ما بوسعه لوقف إراقة دماء الأبرياء بلا داع”.