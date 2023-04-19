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بعثات دبلوماسية في السودان تدعو لوقف إطلاق النار وتفادي التصعيد

منذ 5 دقائق
آثار الاشتباكات في السودان

آثار الاشتباكات في السودان (رويترز)

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دعت بعثات دبلوماسية في السودان (الأربعاء 19-4-2023) القوات المتحاربة إلى وقف إطلاق النار والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين وموظفي الإغاثة الإنسانية، وذلك في أعقاب نشوب صراع دموي على السلطة قبل أيام.

وتشمل البعثات التي وجهت النداء سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وجمهورية كوريا وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي.

وحثت البعثات في بيان مشترك الجيش وقوات الدعم السريع على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة.

    المصدر :
  • رويترز

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