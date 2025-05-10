بعثة قطرية تبحث عن رفات أمريكيين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

عنصر موالٍ لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يلوح براية التنظيم في الرقة، سوريا، 29 يونيو/حزيران 2014. رويترز

قال مصدران مطلعان إن بعثة قطرية بدأت البحث عن رفات رهائن أمريكيين قُتلوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ 10 سنوات، مما أحيا جهودا قائمة منذ فترة طويلة لاستعادة رفاتهم.

وقطع تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في ذروة قوته بين عامي 2014 و2017، رؤوس العديد من الأشخاص في الأسر، منهم رهائن غربيون. ونشر مقاطع فيديو لعمليات القتل.

وقال المصدران إن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بدأت عملية البحث يوم الأربعاء برفقة عدد من الأمريكيين. وأضافا أن المجموعة، التي أرسلتها الدوحة إلى مناطق الزلازل في المغرب وتركيا في السنوات القليلة الماضية، عثرت حتى الآن على رفات ثلاثة أشخاص.

وذكر أحد المصدرين -وهو مسؤول أمني سوري- أنه لم تحدد بعد هويات الأشخاص الذين عثر على رفاتهم. وقال المصدر الثاني إنه لم يتضح بعد إلى متى ستستمر المهمة.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الخارجية الأمريكية.

وبدأت المهمة القطرية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الدوحة والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.

كما تأتي في حين يسعى الحكام الإسلاميون في سوريا، وهم حلفاء مقربون من قطر، إلى تخفيف العقوبات الأمريكية.

وقال المصدر السوري إن البعثة ركزت في البداية على البحث عن رفات عامل الإغاثة بيتر كاسيج الذي قطع تنظيم الدولة الإسلامية رأسه في دابق بشمال سوريا في عام 2014. وقال المصدر الثاني إن رفات كاسيج من بين الذي يأملون في العثور عليه.

وكان الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف من بين الرهائن الغربيين الآخرين الذين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية. وتأكدت وفاتهما في عام 2014.

كما قُتلت عاملة الإغاثة الأمريكية كايلا مولر في الأسر لدى تنظيم الدولة الإسلامية. وقال مسؤولون أمريكيون إنها تعرضت للاغتصاب مرارا على يد زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قبل وفاتها التي تأكدت في عام 2015.

وقالت ديان فولي والدة جيمس فولي “نحن ممتنون لكل من يشارك في المهمة ويخاطر بحياته في ظروف ما لمحاولة العثور على رفات جيم (جيمس) والرهائن الآخرين… نشكر جميع المشاركين في هذا الجهد”.

ولم يرد أفراد عائلات الرهائن الآخرين، الذين تم الاتصال بهم عبر لجنة حماية الصحفيين، بعد على طلبات للتعليق.

وتمكنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات أخرى من طرد المتشددين في نهاية المطاف من المنطقة التي أعلنوا فيها دولة الخلافة.

زيارة أبريل

قال أحد المصدرين إن خطط المهمة القطرية نوقشت خلال زيارة إلى واشنطن في أبريل نيسان أجراها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي، وهي زيارة كان هدفها أيضا التحضير لزيارة ترامب إلى قطر.

وقال مصدر آخر مطلع على المسألة إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة التزمت منذ فترة طويلة بالعثور على رفات الأمريكيين القتلى، وإن هناك جهودا سابقة متعددة “مع مسؤولين حكوميين أمريكيين على الأرض في سوريا للبحث في مناطق محددة للغاية”.

ولم يذكر المصدر تفاصيل، لكن الولايات المتحدة نشرت مئات الجنود في شمال شرق سوريا، وواصلوا ملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المصدر المطلع إن رفات كاسيج وسوتلوف وفولي كان على الأرجح في المنطقة العامة نفسها، وإن دابق كانت واحدة من “المواقع المركزية” لتنظيم الدولة الإسلامية، كونها وردت في حديث للنبي محمد.

وأضاف المصدر أن قضية مولر تختلف في أنها كانت في أسر البغدادي.

ويقضي اثنان من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، وهما مواطنان بريطانيان سابقان كانا جزءا من خلية قطعت رؤوس رهائن أمريكيين، حكما بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.