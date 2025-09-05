الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
بعثة للأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر

منذ 16 دقيقة
مدينة الفاشر

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الجمعة إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان ارتكبت جرائم متعددة ضد الإنسانية خلال حصارها لمدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان.

وأفادت البعثة في تقرير بأن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا فظائع، من بينها جرائم حرب، على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثالث.

وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة في بيان “ارتكبت قوات الدعم السريع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل عمليات قتل وعنف جنسي وعنف قائم على أساس النوع ونهب وتدمير لسبل العيش على نطاق واسع ووصلت في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد والإبادة”.

    المصدر :
  • رويترز

