بعدما توعّدهم رئيسي.. محتجّو إيران في مرمى الأمن ورصاصة في عين فتاة

على وقع استمرار التظاهرات الشعبية في إيران، تستمر القوات الأمنيّة بقمع هذه الاحتجاجات بكل الوسائل.

فقد أظهرت مقاطع فيديو عناصر النظام الإيراني في كرمانشاه (غرب البلاد)، اليوم الجمعة، وهم يعتدون على مسيرة صامتة نظمها الأهالي في جادة طاق بستان، وأطلقوا النار باتجاه المحتجين.

بحسب شهود عيان، فإن الشابة التي تصرخ في المقطع الذي نشره موقع “إيران انترناشيونال”، تعرضت لإصابة في إحدى عينيها برصاصة صيد.

كما ذكرت مصادر منظمة “هنغاو”، أنّه تم استخدام بنادق الصيد والكلاشنيكوف، وأصيب ما لا يقل عن 7 مواطنين واعتقل عدد منهم.

وفي طهران في حي اكباتان، قامت قوات الأمن بضرب الناس وإطلاق النار على الشقق السكنية.

في وقت سابق اليوم، توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، من وصفهم بأنهم “مثيرو الشغب” والمتسببون في مقتل قوات الأمن في البلاد بعقاب شديد.

فيما أكد متابعة تحديد “مثيري الشغب”، قائلا إنه سيتم “محاكمتهم ومعاقبتهم بشدة”، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم” للأنباء.

تأتي هذه التطورات فيما لم تهدأ الإدانات الدولية والحقوقية منذ صباح أمس الخميس وحتى اليوم، بعد الإعلان عن إعدام السلطات الإيرانية الشاب محسن شكاري.

بينما أفادت السلطات في وقت سابق بمقتل أكثر من 200 شخص، واعتقلت آلاف الأشخاص بينهم 11 حُكم عليهم بالإعدام.