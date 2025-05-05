بعد أحداث صحنايا.. الحكومة السورية تفرج عن دفعة ثالثة من الموقوفين

من استقبال المطلق سراحهم في الدفعة الثالثة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق. سانا

أطلقت وزارة الداخلية السورية سراح الدفعة الثالثة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن الدفعة شملت 22 شخصًا ممن لم يتورطوا بسفك الدماء.

وتم إطلاق سراح هذه الدفعة من الموقوفين بحضور إدارة منطقة داريا وعدد من الوجهاء.

ونشرت “سانا” عبر حسابها على “إكس”، صورًا من استقبال المطلق سراحهم.

مراسل سانا: وزارة الداخلية تطلق سراح الدفعة الثالثة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في بلدتي صحنايا وأشرفية #صحنايا بمحافظة ريف دمشق، وتشمل 22 شخصاً ممن لم يتورطوا بسفك الدماء، وذلك بحضور إدارة منطقة داريا وعدد من الوجهاء.#سانا pic.twitter.com/Kyk3vsQfFv — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 5, 2025

ويوم أمس الأحد، سلّم وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، أسلحتهم إلى قوات الأمن العام، بحسب “سانا”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي “في إطار الاتفاق لحصر السلاح بيد الدولة، حفاظًا على الأمن والسلم الأهلي”.

وتزامناً مع دخول الاتفاق بين وجهاء محافظة السويداء والحكومة السورية حيز التنفيذ، بدأت عناصر من الوحدات الشرطية من أبناء المحافظة في الانتشار فيها، بدلًا من الأمن العام التابع للحكومة.