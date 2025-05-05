الأثنين 7 ذو القعدة 1446 ﻫ - 5 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أحداث صحنايا.. الحكومة السورية تفرج عن دفعة ثالثة من الموقوفين

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 5 - مايو - 2025 5:09 مساءً
من استقبال المطلق سراحهم في الدفعة الثالثة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق. سانا

من استقبال المطلق سراحهم في الدفعة الثالثة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق. سانا

A A A
طباعة المقال

أطلقت وزارة الداخلية السورية سراح الدفعة الثالثة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن الدفعة شملت 22 شخصًا ممن لم يتورطوا بسفك الدماء.

وتم إطلاق سراح هذه الدفعة من الموقوفين بحضور إدارة منطقة داريا وعدد من الوجهاء.

ونشرت “سانا” عبر حسابها على “إكس”، صورًا من استقبال المطلق سراحهم.

ويوم أمس الأحد، سلّم وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، أسلحتهم إلى قوات الأمن العام، بحسب “سانا”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي “في إطار الاتفاق لحصر السلاح بيد الدولة، حفاظًا على الأمن والسلم الأهلي”.

وتزامناً مع دخول الاتفاق بين وجهاء محافظة السويداء والحكومة السورية حيز التنفيذ، بدأت عناصر من الوحدات الشرطية من أبناء المحافظة في الانتشار فيها، بدلًا من الأمن العام التابع للحكومة.

    المزيد من أخبار العالم

    عائلات الأسرى الإسرائيليين الرهائن يتجمعون للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى المحتجزين في غزة. رويترز
    غزة تحت القصف
    بعد قرار توسيع الحرب بغزة.. عائلات إسرائيلية: الحكومة "ضحيت بالرهائن"
    مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاسز رويترز
    كالاس تدعو إيران إلى وقف دعمها العسكري لروسيا
    شركة أرامكو السعودية
    أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال الرسمية

    الأكثر قراءة

    الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
    إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
    مرضى السرطان- تعبيرية
    لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً
    منطقة الشرق الأوسط
    طبول الحرب تدق في الشرق الأوسط.. هل نشهد "الارتطام الكبير"؟