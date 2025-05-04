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بعد أسبوع من انفجار بندر عباس.. كارثة جديدة تهز إيران

منذ 37 دقيقة
حريق ضخم بمصنع دراجات في مشهد

حريق ضخم بمصنع دراجات في مشهد

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أعلنت العلاقات العامة لمنظمة الدفاع المدني والإطفاء في إيران، نشوب حريق اندلع في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد جنوب إيران، بعد أسبوع على الانفجار الهائل، الذي وقع السبت الماضي في ميناء رجائي، بمدينة بندر عباس، جنوب إيران.

كما تابعت أن الحادث وقع بالقرب من مصنع “إلكترو استيل”.

وأكدت أن الحريق ما زال في بدايته، لكنه واسع النطاق وفقا لـ”صابرين نيوز”.

من جانبه، صرّح المدير العام لإدارة الإطفاء في مشهد، أنه تم الإبلاغ عن الحريق وإرسال فرق الإطفاء من عدة محطات إلى موقع الحادث الواقع في طريق النبي الأعظم، وفق لوكالة “إرنا”.

كما أكد أن الحريق ضخم، ويمكن رؤية دخانه من مسافات بعيدة.

وأوضح أن النيران التهمت مستودعاً للإطارات والكرتون بمساحة أربعة آلاف متر مربع بالكامل، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على السيطرة على الحريق.

يأتي هذا بينما تناقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، أخبار الحريق، وقالت إنه انفجار كبير هزّ مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية.

أيضاً انتشرت فيديوها من الحادث أظهرت ألسنة الدخان وهي تتصاعد من المكان.

70 قتيلاً ومئات الجرحى
يذكر أن الانفجار الجديد وقع بعد أسبوع من آخر وقع السبت الماضي، في أحد أرصفة ميناء رجائي القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الاستراتيجي.

ووقع الانفجار الهائل الذي سمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات، قرب الممر الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.

وبينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب بين أصوات تؤكد وجود تدخل خارجي وأخرى تنفي، أعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء الماضي، استئناف عمل مصلحة الجمارك في المرفأ.

كما أكدت أن الانفجار خلف أضرارا مادية كبيرة ونحو 70 قتيلاً ومئات الجرحى.

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