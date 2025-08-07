الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أشهر من التكليف.. رئيس الوزراء السوداني يختار مصر لأول محطة خارجية

منذ 4 دقائق
رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس

رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس

A A A
طباعة المقال

وصل كامل الطيب إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان اليوم الخميس إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب في مايو أيار الماضي.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان في استقبال إدريس بمطار القاهرة حيث من المقرر أن يرأسا “جلسة مباحثات موسعة، تشهد مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات”.

وتدعم مصر مجلس السيادة الانتقالي في السودان برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي يخوص حربا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

إدريس (71 عاما) هو مسؤول سابق بالأمم المتحدة وشغل عدة مناصب دبلوماسية كما خاض انتخابات الرئاسة عام 2010 أمام الرئيس السابق عمر البشير.

يذكر أن الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع تسبّبت بأكثر من 40 ألف قتيل وعشرات آلاف النازحين في غضون أيام فقط، بينما تستمر التوترات وتحديات إيصال المساعدات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
غزة تحت القصف
عراقجي: استئناف المفاوضات مع أمريكا يتوقف على قرار داخلي إيراني
شهداء في غزة - رويترز
غزة تحت القصف
أطفال بين الضحايا.. مجزرة إسرائيلية جديدة تخلف عشرات الشهداء في عدة مناطق بغزة
مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها رئيس الوزراء نتنياهو، في تل أبيب. رويترز
غزة تحت القصف
إسرائيليون يرفعون صوتهم: لا لتجويع غزة.. افتحوا المعابر الآن

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟