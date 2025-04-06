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بعد أشهر من التوتر.. إدارة دمشق تمد جسور التواصل مع السويداء

منذ 7 ساعات
الشيخ الهجري ومصطفى البكور

الشيخ الهجري ومصطفى البكور

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في خطوة بارزة تعكس تطور العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة ومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، قام مصطفى البكور، محافظ السويداء الممثل لإدارة دمشق، بزيارة شيوخ العقل الثلاثة لطائفة المسلمين الموحدين الدروز—حكمت الهجري، حمود الحناوي، ويوسف جربوع—في أماكن إقامتهم، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر.

وبحسب مركز إعلام السويداء قال الشيخ حكمت الهجري خلال الاستقبال: “نحن لدينا ثقة بالمحافظ الدكتور مصطفى البكور وهو صلة الوصل بيننا وبين الحكومة في دمشق”.

وتابع: “ما يهمنا اليوم هو تمكين الشباب ومنحهم الفرص المناسبة، وعلينا جميعاً الوقوف إلى جانبهم، خاصة أصحاب الكفاءات العلمية العالية، فهذه هي النظرة الأجمل لمستقبل الوطن”.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا لزيارة البكور والوفد المرافق له إلى شيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز.

الزيارة جاءت بعد مد وجزر في التصريحات عقب سقوط رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وتمحورت الخلافات بالدرجة الأولى بشأن آلية دمج محافظة السويداء في الدولة بشكل يرضي الطرفين.

ومحافظة السويداء في الجنوب السوري جزء من المشهد السوري المعقد والملفات المرتبطة بها شائكة للغاية تبدأ من موقعها الحساس ولا تنتهي عند خصوصيتها الطائفية كمحافظة بغالبية درزية وأقلية مسيحية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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