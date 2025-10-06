الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
بعد أقل من 24 ساعة على تعيينه.. رئيس حكومة فرنسا يستقيل

منذ ساعتين
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو المستقيل

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو المستقيل

نقلت محطة بي.إف.إم التلفزيونية اليوم الاثنين عن مصادر حكومية لم تُسمِّها، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدّم استقالته، وقد قبِل الرئيس إيمانويل ماكرون هذه الاستقالة.

وكان ماكرون قد عيّن مساء الأحد حكومة جديدة برئاسة لوكورنو في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، بعد نحو شهر من تعيينه كأحد سابع رؤساء الوزراء في عهد ماكرون، وسط برلمان منقسم ومعارضة قوية.

وشملت التشكيلة الجديدة بعض التعديلات، حيث تولى برونو لو مير حقيبة الدفاع، وعُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، بينما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم مثل جان-نويل بارو للخارجية، وبرونو ريتايو للداخلية، وجيرالد دارمانان للعدل، ورشيدة داتي للثقافة رغم مواجهتها لمحاكمة بتهم فساد العام المقبل.

إلا أن الحكومة استقالت صباح الاثنين، لتكون بذلك أقل من 24 ساعة على تشكيلها.

