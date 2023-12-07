بعد أميركا.. بلجيكا تحظر دخول المستوطنين المتّهمين بالعنف في الضفة الغربية

أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر اليوم الخميس، أنّ بروكسل ستحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية، الذين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

ويندد الاتحاد الأوروبي بتزايد عنف المستوطنين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فيما بدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تطبيق حظر تأشيرة على أشخاص متهمين بالتورط في العنف.

وكتبت دي سوتر على منصة إكس: “سيُحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا، وسأقترح أن تؤيد بلجيكا تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر سفر على نطاق أوسع”.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو مساء أمس الأربعاء، إن بلجيكا ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على أفراد يضرون بالسلام في الضفة الغربية.