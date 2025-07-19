بعد أنباء عن تورط سوريين في حريق الكوت.. بيان من الداخلية العراقية!

شاحنات الإطفاء تقف بجانب حطام مركز تسوق بعد حريق هائل اندلع ليلاً وأودى بحياة عشرات الأشخاص في الكوت بمحافظة واسط، العراق، 17 يوليو/تموز 2025. رويترز

نفت وزارة الداخلية العراقية مزاعم “تورط مجموعة من السوريين عددهم أكثر من 30 شخصا” في حريق مركز التسوق في مدينة الكوت جنوب بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: “تتابع وزارة الداخلية باهتمام بالغ ما يُتداول عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط مجموعة من السوريين، يُقدر عددهم بأكثر من 30 شخصا، في حادث الحريق المؤسف الذي وقع في محافظة واسط (الكوت)”.

وأضافت: “في هذا الإطار، نؤكد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما، ولا تستند إلى أي تحقيق رسمي أو مصدر موثوق”.

وأوضحت الوزارة “أن عدد السوريين الموجودين فعليا في موقع الحادث هو 6 أشخاص فقط، يعملون في هايبر ماركت الكوت، دخلوا العراق بشكل أصولي وشرعي، وجميع أعدادهم وبياناتهم مثبتة بالكامل لدى دوائر الدولة ودوائر الاستخبارات، وقد تم التحقق من أوضاعهم بشكل دقيق، وهم حاليا متواجدون أمام اللجنة التحقيقية التي شكلتها وزارة الداخلية”.

ودعت وزارة الداخلية العراقية “وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الحذر والدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تربك الرأي العام، مشددة على أن أي تفاصيل رسمية بشأن التحقيق سيعلن عنها عبر القنوات المعتمدة فقط”.

وأودى حريق هائل اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت بحياة ما لا يقل عن 69 شخصا فيما أفاد مسؤول محلي باحتمال ارتفاع عدد القتلى نظرا لوجود جثث لم تنتشل بعد.