بعد أيام من التوتر.. ما هي تفاصيل اتفاق التهدئة في السويداء؟

بعد تنفيذ اتفاق التهدئة في المناطق ذات الأغلبية الدرزية في السويداء، عاد الهدوء بشكل كبير إلى تلك المناطق، حيث تم نشر تعزيزات عسكرية في محيطها. وفي هذا السياق، قدم محافظ السويداء، مصطفى البكور، بعض التوضيحات حول الوضع الحالي والتدابير المتخذة لضمان الاستقرار.

فقد أشار البكور إلى أن بعض التعديلات الطفيفة على بنود الاتفاق نزولاً عند طلبات بعض الأطراف.

كما أضاف في تصريحات لوكالة “سانا”، مساء أمس السبت، أن التعديلات أتت تسهيلاً وتسريعاً لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى السويداء.

أتى ذلك، بعدما أكدت الرئاسة الروحية للموحّدين الدروز أنها وافقت على مخرجات الاجتماع الذي عُقد قبل يومين، بحضور الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للدروز، وشيخي العقل يوسف جربوع وحمود الحناوي، فضلا عن حسن الأطرش، ويحيى عامر، وعاطف هنيدي، ووسيم عز الدين، وممثلين عن الفصائل العسكرية.

5 بنود

في حين نص الاتفاق الذي أبرم بين السلطات السورية والقيادات الدرزية بعد اشتباكات في مناطق متفرقة من السويداء على 5 بنود، وهي:

– تفعيل قوى الأمن الداخلي (الشرطة) من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقاً، وتفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصراً، وبشكل فوري.

– رفع الحصار عن مناطق السويداء، جرمانا، صحنايا، وأشرفية صحنايا، وإعادة الحياة إلى طبيعتها فوراً.

– تأمين طريق دمشق – السويداء وضمان سلامته وأمنه، تحت مسؤولية السلطة، وبشكل فوري.

– وقف إطلاق النار في جميع المناطق.

– اعتبار أي إعلان يخالف هذه البنود أو يتجاوزها إعلاناً أحادي الجانب.

يشار إلى أن السويداء كانت شهدت على مدى الأيام الماضية توترات على خلفية طائفية، بدأت مع انتشار فيديو مجهول المصدر نسب إلى أحد القيادات الدرزية توجه إساءات طائفية، ما أشعل مواجهات بين “مجموعات مسلحة” أكدت السلطات السورية أنها لا تنتمي إلى قواتها الرسمية، وبين مسلحين من أبناء مناطق جرمانا وصحنايا وغيرها في المحافظة.

ما دفع القوات الأمنية إلى الانتشار في محيط تلك المناطق وتعزيز تواجدها للحفاظ على الأمن. قبل أن يتم التوصل خلال اليومين الماضيين إلى اتفاق بين مشايخ الدروز ودمشق على التهدئة وحفظ أمن السويداء من قبل عناصر أمن منتمين إلى المنطقة.