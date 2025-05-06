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بعد إثارتها ضجة.. ترامب يعلق على صورته بزي البابا

منذ 45 دقيقة
ترامب يظهر بلباس البابا

ترامب يظهر بلباس البابا

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه “لا يعرف” من أين جاءت الصورة التي أنتجت بالذكاء الاصطناعي وأظهرته في “زي بابا” الفاتيكان، رغم أنه نشرها على حسابه على منصته “تروث سوشيال”.

وحسب موقع “سي إن إن”، قال ترامب، للصحفيين في المكتب البيضاوي: “اخترع أحدهم صورة لي أرتدي فيها زي البابا، ونشروها على الإنترنت، لست أنا من فعل ذلك.. لا أعرف من أين جاءت.. ربما كان الذكاء الاصطناعي، لكنني لا أعرف شيئًا عنه، رأيتها الليلة الماضية”، وأضاف: “في الواقع، وجدت زوجتي أنها لطيفة، قالت: أليس هذا جميلًا؟”.

وكان ترامب الذي قال قبل أيام في رد على سؤال أحد المراسلين إنه “يرغب في أن يصبح بابا”، نشر تلك الصورة وهو يرتدي رداءً أبيض وغطاء رأس بابوياً، رافعاً إصبعه، على “تروث سوشيال”، ثم أعاد البيت الأبيض نشرها على حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وعندما سُئل عن سبب نشرها على الحساب الرسمي للبيت الأبيض مع أنها ليست حقيقية، أجاب ترامب: “أرجوكم، لا تضيعوا الفرصة”، وأضاف: “فعلها أحدهم على سبيل المزاح”.

    المصدر :
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