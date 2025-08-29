بعد إعلانها قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.. حماس تثمن مواقف تركيا الداعمة لفلسطين

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، المواقف التركية الداعمة للشعب الفلسطيني، في ظل جريمة الإبادة الوحشية التي يشنها الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد إعلان تركيا قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل وإغلاق مجالها الجوي أمام طائراتها ومنع السفن التركية من التوجه للموانئ الاسرائيلية.

وأشادت الحركة، في بيان ، بما أكّده اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اسرائيل، وإغلاق الأجواء أمام طائراتها، وفضح جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحثت “حماس” تركيا والدول العربية والإسلامية، ودول العالم الحر، على تصعيد الإجراءات العقابية ضد إسرائيل، وقطع كافة العلاقات معها وعزلها، لإلزامها بوقف الإبادة الجماعية و وقف تدمير قطاع غزة وكل سبل الحياة فيه، ولمحاسبة قادتها على جرائمهم ضد الإنسانية.

تركيا تقطع علاقاتها التجارية مع اسرائيل

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة إن تركيا قررت حظر دخول السفن الإسرائيلية إلى موانئها ومنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الإسرائيلية إلى جانب فرض قيود على الطائرات التي تدخل المجال الجوي التركي.

ولم يقدم فيدان سوى القليل من التفاصيل في تعليقاته أمام البرلمان والتي بدت وكأنها تلخص خطوات اتخذتها تركيا بالفعل ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة أو بدأت في تنفيذها.

وتنتقد تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة وتتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وأوقفت أنقرة جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية ضدها وحثت القوى العالمية على وقف دعمها لإسرائيل.

وذكرت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي أن سلطات الموانئ التركية بدأت أيضا إجراء غير رسمي يتمثل في إلزام وكلاء الشحن بتقديم خطابات يقرون فيها بأن السفن غير مرتبطة بإسرائيل ولا تحمل بضائع عسكرية أو خطرة متجهة إليها.

وقال مصدر إن السفن التي ترفع العلم التركي ستُمنع من الرسو في الموانئ الإسرائيلية.

وقال فيدان أمام جلسة طارئة للبرلمان بخصوص الهجمات الإسرائيلية على غزة “قطعنا علاقاتنا التجارية تماما مع إسرائيل وأغلقنا موانئنا أمام السفن الإسرائيلية ولن نسمح للسفن التركية بالوصول إلى موانئ إسرائيل”.

وأضاف “لن نسمح لسفن الحاويات التي تحمل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل بدخول موانئنا، ولن نسمح للطائرات بدخول مجالنا الجوي”.

وذكر فيدان أن الرئاسة التركية أصدرت موافقتها على إسقاط مساعدات جوية على غزة.

وتابع “طائراتنا جاهزة. وبمجرد موافقة الأردن، سنكون مستعدين للانطلاق”.

ومنذ 11 أغسطس/آب الجاري ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مركزة وعمليات نسف وتدمير للمباني في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب مدينة غزة وكذلك في جباليا، ضمن ما سماها عملية “عربات جدعون 2″ التي تهدف لاحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها جنوبا.

وتشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الحرب أكثر من 63 ألف شهيد و159 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا، وفقا لأحدث تقارير وزارة الصحة في غزة.