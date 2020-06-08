بعد إفراج واشنطن عنه.. السجين الإيراني طاهري يصل طهران

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أعلنت طهران اليوم الاثنين أن العالم مجيد طاهري عاد إلى بلاده بعدما أفرجت عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية أنباء، اليوم الاثنين، عن عودة مجيد طاهري، مشيرة إلى أنه وصل طهران، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية الإيراني.

وقالت وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية شبه الرسمية، إن حسين جابري أنصاري كان في استقبال طاهري، فيما نشرت صورة لهما وهما يتبادلان الحديث مع الصحفيين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكانت إيران أفرجت سابقا عن أحد قدامى محاربي البحرية الأميركية بعد اعتقال دام نحو عامين في إيران.

ويأتي إطلاق سراح ميشيل وايت في إطار اتفاق يتضمن طبيبا إيرانيا – أميركيا يحاكم من قبل وزارة العدل، وعقب أشهر من المفاوضات الهادئة حول السجناء.