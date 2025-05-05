بعد إقالة والتز.. ترامب يعلن عن مرشح جديد للأمن القومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه يدرس تعيين ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، مستشارا جديدا للأمن القومي خلفا لمايك والتس.

أضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) أنه يتوقع تعيين مستشار جديد للأمن القومي في غضون ستة أشهر.

أتى ذلك، بعدما أكد مصدران أميركيان مطلعان، يوم السبت، أن ترامب غضب من مستشاره السابق للأمن القومي، مايك والتز، بعدما بدا أنه يتبنى ويدعم موقف نتنياهو حيال إيران، ويؤيد توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية، وفق ما نقلت “واشنطن بوست”.

كما أذكت تصرفات والتز الاعتقاد بين موظفي البيت الأبيض أنه يحاول ترجيح كفة الخيار العسكري، بينما يفضل الرئيس الأميركي حتى الآن خيار التفاوض بدل المواجهة، وقد أعلنها مؤخراً أكثر من مرة.

سفير لدى الأمم المتحدة

والخميس، أكد ترامب إقالة والتز، لكنه أعلن تعيينه سفيرا لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب على قناة “تروث سوشيال”: “عمل مايك والتز بجد لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول، وأنا على يقين بأنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد”.

وأضاف أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتولى مهام مستشار الأمن القومي بالوكالة.