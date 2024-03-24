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بعد إقرار قانون التجنيد.. "غانتس" يُهدّد بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

منذ ساعتين
بيني غانتس

بيني غانتس

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هدّد بيني غانتس، اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال تم إقرار قانون التجنيد، الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن غانتس قوله، في مقطع فيديو: “لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة”.

وأضاف: “تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر”.

وأوضح: “لن يتمكن الشعب من تحمله (القانون)، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل إلى حيز التنفيذ”.

وأشار غانتس إلى أن من شأن هذا القانون “الإضرار بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص”.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن القانون يثير جدلا كبيرا لأنه “لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا، ويحدد سن الإعفاء من الخدمة بـ35 عاما، ويضمن أن -الحريديم- الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية”.

وتأتي تعليقات غانتس بعد أن أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يدعم هو الآخر مقترح بنيامين نتنياهو.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا كذلك إلى إعداد قانون تجنيد يلزم “الحريديم” بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.

هذا ومن المنتظر طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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