الأربعاء 28 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اتفاق ترامب التجاري.. ارتفاع أسهم شركات السيارات اليابانية

منذ ساعتين
قطاع التصنيع في اليابان

قطاع التصنيع في اليابان

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية الأربعاء، حيث صعدت أسهم تويوتا بنسبة 11 بالمئة وصعدت هوندا تسعة بالمئة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبرم اتفاقا تجاريا مع اليابان يتضمن رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية للولايات المتحدة.

وفي منشور على تروث سوشيال، قالل ترامب إن الصفقة ستشمل 550 مليار دولار من الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.

ولم يذكر ترامب شركات صناعة السيارات على وجه التحديد في منشوره، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على رسما جمركيا بنسبة 15 بالمئة على السيارات، بعد أن كانت مقررة في وقت سابق بنسبة 25 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: موسكو تبدأ مناورات بحرية كبرى
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. رويترز
غزة تحت القصف
ويتكوف يبحث في أوروبا فتح ممر للمساعدات الإنسانية بغزة
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
حرب إسرائيل وإيران
وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
ضابط إسرائيلي: حزب الله بات ضعيفاً وهناك بعض الجيوب الصغيرة يجب القضاء عليها
المبعوث الأمريكي توم باراك
باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!