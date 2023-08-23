بعد اختفائه خلال تمرّد "فاغنر".. روسيا تُعيّن قائدًا جديدًا للقوات الجوية

عيّنت روسيا قائمًا جديدًا بأعمال قائد القوات الجوية، ليحلّ محل سيرغي سوروفيكين، الذي اختفى عن الأنظار بعد تمرد شنته مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة ضد كبار القادة العسكريين، وفق ما أفادت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء.

وأفادت قناة آر.بي.سي التلفزيونية الروسية وقناة ريبر المقربة من وزارة الدفاع على تطبيق تيليغرام أمس الثلاثاء، بأنّ سوروفيكين أُقيل من منصب قائد القوات الجوية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء عن مصدر لم تذكر اسمه: “أُعفي القائد السابق للقوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين من منصبه، وعُين الكولونيل جنرال فيكتور أفزالوف رئيس أركان القوات الجوية قائمًا بأعمال قائد القوات الجوية مؤقتًا”.

وكان أفزالوف في السابق نائبًا لسوروفيكين ورئيس أركان القوات الجوية على مدى أربع سنوات على الأقل، وفقًا للمخابرات العسكرية البريطانية.

وخلال غياب سوروفيكين عن الأنظار، ظهر أفزالوف مع جيراسيموف الشهر الماضي في إفادة صحافية بثها التلفزيون.

وظهر سوروفيكين، الملقب باسم “الجنرال هرمجدون” والذي قاد ذات يوم الجهود الحربية في أوكرانيا، في مقطع فيديو خلال تمرد فاغنر يومي 23 و24 يونيو/ حزيران وبدا متوترًا ومن دون شارات عسكرية وهو يحث يفغيني بريغوجين قائد فاغنر على التراجع عن زحفه صوب موسكو.

وقالت بعض وسائل الإعلام الروسية والأجنبية إن سوروفيكين، الذي عادة ما كان يشيد به بريغوجين علنًا في الفترة التي سبقت التمرد، يجري التحقيق معه بتهمة التواطؤ المحتمل فيه وهو قيد الإقامة الجبرية حاليًا. وانتهى التمرد بالتفاوض واتفاق تم إبرامه.

وتشير التقارير الواردة عن إقالة سوروفيكين إلى أنّ السلطات وجدت خطأ في سلوكه، لكن تفاصيل المزاعم عن ارتكابه مخالفات لا تزال غير معروفة.

ونال سوروفيكين لقب “الجنرال هرمجدون” وقت التدخل العسكري الروسي في سوريا بسبب الأساليب الوحشية التي استخدمها هناك.

وتولى مسؤولية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة تسلم هذه المهمة في يناير/ كانون الثاني وعُين سوروفيكين نائبًا له.