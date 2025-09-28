الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
بعد ارتكابه جرائم جسيمة بحق المدنيين.. "قنّاص جوبر" في قبضة الأمن السوري

علاء غصاب السودي المعروف بلقب "قناص جوبر"

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على علاء غصاب السودي، الملقب بـ”قنّاص جوبر”، والمتهم بارتكاب “جرائم جسيمة بحق المدنيين” خلال فترة الحرب في سوريا.

وأفادت الوزارة أنّ التحقيقات أظهرت مشاركة السودي في معارك حي جوبر بدمشق، إضافة إلى عدة معارك في محافظة درعا، كان آخرها معركة مدينة طفس، التي أدت إلى بتر يده.

كما أكدت التحقيقات ضلوعه في أعمال تمثيل بجثث الضحايا، وتباهيه بصور موثقة وهو يحمل أسلحة متنوعة.

