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بعد استبعاد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.. نيكي يواصل مكاسبه المبكرة

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 1 - مايو - 2025 12:22 مساءً
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

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واصل المؤشر نيكي مكاسبه المبكرة لينهي جلسة اليوم الخميس مرتفعا بعد أن خفض بنك اليابان توقعاته للنمو والتضخم، في إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة مجددا سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 1.1 بالمئة ليصل إلى 36452.30 نقطة. وأعلن بنك اليابان قرار سياسته النقدية خلال توقف التداول في فترة الظهيرة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة.

وخفض بنك اليابان توقعاته للنمو للعام المالي إلى أقل من النصف لتصل إلى 0.5 بالمئة، وتوقع أن يستغرق التضخم الأساسي عاما إضافيا تقريبا ليتماشى مع هدف السياسة النقدية.

وأرجع ذلك إلى حالة الضبابية الناجمة عن السياسات التجارية الصارمة وغير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة كما كان متوقعا.

وقال نوريهيرو ياماجوتشي خبير الاقتصاد في أوكسفورد إيكونوميكس “دون تخفيف كبير في سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، نتوقع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الحالي هذا العام وفي عام 2026، قبل أن يرفعه إلى 0.75 بالمئة فقط في عام 2027”.

ومن المقرر أن يعقد كبير المفاوضين اليابانيين، وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، في وقت لاحق من اليوم ثاني جولات المحادثات للتوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية في واشنطن.

وقال ترامب أمس الأربعاء إن الاتفاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند قد تكون وشيكة.

وقال واتارو أكياما الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية “في حال حدوث أي تقدم في هذه المفاوضات، ورغم أنه سيكون تدريجيا، فمن المتوقع أن نشهد عودة تدريجية للشهية للأسهم اليابانية، وسيتعافى المؤشر نيكي إلى مستوى 37 ألف نقطة”.

وكانت أسهم قطاع الشحن الأسوأ أداء بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو، إذ تراجعت 1.8 بالمئة وسط استمرار حالة الضبابية بشأن التجارة العالمية.

واستفاد المؤشر نيكي، الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، من أداء الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات التي تواصلت مكاسبها خلال الجلسة.

وقفز سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 6.9 بالمئة، وكان أكبر الرابحين على المؤشر نيكي من حيث النقاط، إذ اقتفى أثر مكاسب ما بعد إغلاق البورصة لشركتي التكنولوجيا الأمريكيتين العملاقتين ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت، بدعم من نتائجهما المالية القوية.

    المصدر :
  • رويترز

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