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بعد استدعائه إلى دمشق.. بشار الجعفري يطلب اللجوء إلى روسيا!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2025 7:47 مساءً
بشار الجعفري

بشار الجعفري

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن مصدر قوله إن السفير السوري السابق لدى موسكو طلب اللجوء إلى روسيا.

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل حول الطلب الذي قدمه بشار الجعفري الذي عين سفيرا لدى روسيا في 2022 بعد 15 عاما من توليه منصب مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح حق اللجوء للرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد أن سافر إلى موسكو مع أسرته عقب الإطاحة به نهاية العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الخارجية السورية استدعت الجعفري وسفير سوريا لدى السعودية إلى دمشق الأسبوع الماضي، وقالت إن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم للسلك الدبلوماسي بعد سقوط الأسد.

وتملص الجعفري سابقا من انتهاكات النظام السابق، وحمّل ما أسماها “المنظومة مسؤولية إدارة البلاد بعقلية المافيا”.

كما أطل من موسكو بموقف مفاجئ في ديسمبر 2024، مؤكدا أن “سوريا لم تكن تحت نظام حقيقي، بل كانت تحت سيطرة منظومة فساد ومافيا رهنت البلاد لخدمة مصالحها الخاصة”.

وكان الجعفري من أهم المبعوثين الدوليين للنظام السابق ومدافعا صريحا عنه خلال الحرب التي استمرت 14 عاما، بما في ذلك رفضه اتهامات بتنفيذها هجمات بالأسلحة الكيميائية.

ودعمت موسكو دمشق منذ الأيام الأولى للحرب الباردة واعترفت باستقلالها في 1944 حينما سعت سوريا للتخلص من الاستعمار الفرنسي.

ولدى روسيا قاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وأخرى بحرية في طرطوس على الساحل. وتسعى موسكو إلى الإبقاء على سيطرتها على القاعدتين في وقت تبني فيه علاقاتها مع القيادة الجديدة للبلاد.

    المصدر :
  • وكالات

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