بعد استهداف الحوثيين لمطار بن غوريون.. غارات أمريكية على اليمن!

مشهد عام لمبنى متضرر جراء غارة جوية أمريكية في صنعاء، اليمن، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز

نفَّذت القوات الأمريكية، مساء الأحد، غارتين جويتين استهدفت بهما معاقل ميليشيا الحوثيين العسكرية في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بأن القوات الأمريكية نفذت غارتين على مديرية خب والشعف شرقي محافظة الجوف.

وتأتي هذه الغارات، عقب ساعات قليلة، من إعلان الحوثيين، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي، مما أحدث أضرارًا مادية وبشرية، وتوعد بعدها المسؤولون الإسرائيليون بالتحرك باتجاه تنفيذ عمليات عسكرية للرد.

وكثّفت القوات الأمريكية، خلال الأيام الأخيرة، ضرباتها الجوية، مُستهدفةً معاقل وثكنات ومخازن الحوثيين العسكرية في محافظة الجوف.

وكانت مصادر يمنية، أكدت، في تصريحات سابقة، لـ”إرم نيوز”، الأحد، مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثيين، إثر عدد من الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع تمركزهم، في مديرية خلق جنوب شرقي محافظة الجوف، وذلك بالتزامن مع اعتزامهم إطلاق صاروخ باليستي.

وقالت المصادر: “بينما كانت تعتزم مجموعة من العناصر التابعة للميليشيا الحوثية، إطلاق صاروخ باليستي، باغتتهم غارتان جويتان نجحتا في إحباط محاولتهم لإطلاق الصاروخ، وأجهزتا على العناصر المنفذة”.

وتبع تلك التطورات تنفيذ 10 غارات أخرى، تركزت جُلّها على مواقع حربية حوثية في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.