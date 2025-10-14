بعد استهداف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.. أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ الهجوم!

اتهمت كييف الثلاثاء القوات الروسية باستهداف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها موسكو جزئياً في جنوب أوكرانيا، مؤكدة عدم سقوط ضحايا.

وأفاد مسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة أولكسندر بروكودين بأن الهجوم الروسي بالمسيّرات والمدفعية وقع قرب بلدة بيلوزركا الواقعة على خط الجبهة.

كما كتب بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي أن “المحتلين استهدفوا عمداً شاحنات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالمسيرات والمدفعية”.

كذلك أضاف أن القافلة كانت مؤلفة من 4 مركبات احترقت إحداها فيما تعرضت الأخرى “لأضرار جسيمة”، بينما لم تُصب الأخريان.

ونشر بروكودين صورة لشاحنة بيضاء تحمل شعار “برنامج الأغذية العالمي” وهي مشتعلة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.

“غير مقبول”

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا الضربة بأنها “انتهاك وحشي آخر للقانون الدولي يثبت استخفاف روسيا التام بحياة المدنيين وبالتزاماتها الدولية”.

كما نددت الأمم المتحدة بالهجوم، مشيرة إلى أنه قد يرقى لجريمة حرب، وفق فرانس برس.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا ماتياس شمالي في بيان إن “هذا النوع من الهجمات غير مقبول على الإطلاق”، مشدداً على أن “القانون الدولي يحمي العاملين في مجال الإغاثة ويجب ألا يتعرضوا إلى الهجوم إطلاقاً”.

سعي ترامب لإنهاء الحرب

يشار إلى أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وضع حد سريع لأسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، اندلع إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وبلغت جهود ترامب في الوساطة ذروتها مع قمة جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس بألاسكا ثم لقاء في البيت الأبيض بعد 3 أيام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين.

غير أن مواقف الطرفين ما زالت شديدة التباين والمفاوضات متعثرة.