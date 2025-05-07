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بعد استهداف مدرسة ومسجد.. غارات إسرائيلية توقع عشرات الشهداء وسط وجنوب قطاع غزة

منذ ساعتين
قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية

قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية

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استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قبل فجر اليوم الأربعاء وسط قطاع غزة وجنوبه.

وقال مراسل الجزيرة إن 3 فلسطينيين، بينهم طفلة، استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن 8 فلسطينيين آخرين استشهدوا وأصيب آخرون إثر غارة على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، سقط 29 شهيدا وعشرات المصابين في غارة قرب مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما دمرت غارة إسرائيلية مسجدا بجوار مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج.

وفي شمال القطاع، أصيب فلسطينيين إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل في تل الزعتر.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة بسقوط 62 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر أمس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52 ألفا و615 شهيدا، و118 ألفا و752 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

    المصدر :
  • الجزيرة

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