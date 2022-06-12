بعد اعتقالهما في دونيتسك.. إصرار على إعدام البريطانيين

بعد اعتقالهما أثناء اشتراكهما في القتال إلى صفوف القوات الأوكرانية في الحرب، قال زعيم جمهورية دونيتسك الأوكرانية الانفصالية المدعومة من روسيا، اليوم الأحد، إنه لا يوجد سبب للعفو عن بريطانيين حكم عليهما بالإعدام الأسبوع الماضي

وكانت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أدانت اليوم الخميس، كلا من إيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون “بالقيام بأنشطة مرتزقة سعيا للإطاحة بالجمهورية”.

معاهدة جنيف

وقالت بريطانيا إن أسلين وبينر جنديان نظاميان ويتعين إعفاؤهما، بموجب معاهدة جنيف، من المحاكمة بتهم المشاركة في أعمال عدائية.

في المقابل، أكد الإنفصاليون الموالون لروسيا، الذين يسيطرون على منطقة دونيتسك، أنهما ارتكبا جرائم خطيرة وأمامهما شهر واحد للطعن على الحكم، وفق “رويترز”.

قرار العفو

ونقلت وكالات أنباء روسية عن دينيس بوشيلين زعيم المنطقة الانفصالية قوله: “لا أرى أي أسس أو متطلبات تدفعني لاتخاذ قرار بشأن العفو”.

ودونيتسك ولوغانسك منطقتان انفصاليتان في إقليم دونباس، وتقاتل روسيا لانتزاع السيطرة عليها بالكامل من أوكرانيا.