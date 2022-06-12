الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اعتقالهما في دونيتسك.. إصرار على إعدام البريطانيين

منذ 50 دقيقة
A A A
طباعة المقال

بعد اعتقالهما أثناء اشتراكهما في القتال إلى صفوف القوات الأوكرانية في الحرب، قال زعيم جمهورية دونيتسك الأوكرانية الانفصالية المدعومة من روسيا، اليوم الأحد، إنه لا يوجد سبب للعفو عن بريطانيين حكم عليهما بالإعدام الأسبوع الماضي

وكانت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أدانت اليوم الخميس، كلا من إيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون “بالقيام بأنشطة مرتزقة سعيا للإطاحة بالجمهورية”.

معاهدة جنيف

وقالت بريطانيا إن أسلين وبينر جنديان نظاميان ويتعين إعفاؤهما، بموجب معاهدة جنيف، من المحاكمة بتهم المشاركة في أعمال عدائية.

في المقابل، أكد الإنفصاليون الموالون لروسيا، الذين يسيطرون على منطقة دونيتسك، أنهما ارتكبا جرائم خطيرة وأمامهما شهر واحد للطعن على الحكم، وفق “رويترز”.

قرار العفو

ونقلت وكالات أنباء روسية عن دينيس بوشيلين زعيم المنطقة الانفصالية قوله: “لا أرى أي أسس أو متطلبات تدفعني لاتخاذ قرار بشأن العفو”.

ودونيتسك ولوغانسك منطقتان انفصاليتان في إقليم دونباس، وتقاتل روسيا لانتزاع السيطرة عليها بالكامل من أوكرانيا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الجندي البريطاني السابق جوردان غاتلي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بريطاني آخر يُقتل في أوكرانيا ووالده يعلّق
روسيا تحذّر من صراع نووي في أوروبا
المواطن الأميركي كريستوفر تاب
بعد عشرين عاماً قضاها خطأً في السجن.. هكذا كان الثمن!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
مطار دمشق الدولي
صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
الحدود الجنوبية
إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!