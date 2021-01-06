fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بعد اقتحام الكابيتول… “تويتر” تمنع التفاعل مع تغريدات تدعو للعنف

منذ 6 دقائق
"تويتر" تمنع التفاعل مع تغريدات تدعو للعنف

"تويتر" تمنع التفاعل مع تغريدات تدعو للعنف

A A A
طباعة المقال

بعد اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، اعلنت شركة “تويتر” أنها ستتخذ إجراءات ضد التغريدات التي تدعو إلى العنف.

وقالت الشركة: “لقد قيدنا بشكل كبير التفاعل مع التغريدات المصنفة بموجب سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بسبب خطر العنف. وهذا يعني أن هذه التغريدات لن يكون الرد عليها متاحا أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها”.

واقتحم مناصرو ترامب قبل ساعات قليلة مبنى الكابيتول مما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذي كان بصدد مناقشة نتائج المجمع الانتخابي.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض توجهوا إلى مبنى الكابيتول بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في المجمع الانتخابي.

وطالبت ميوريل باوزير عمدة واشنطن بفرض حظر التجول في المدينة ومقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا الخميس 7 كانون الثاني.

    المزيد من أخبار العالم

    الكونغرس
    أحداث أمريكا
    نواب ديمقراطيون يطالبون بمحاكمة وعزل وإدانة ترمب
    مواجهات أمام الكونغرس
    أحداث أمريكا
    وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: الحرس الوطني بحالة تأهب في واشنطن
    احتجاجات أمام الكونغرس
    أحداث أمريكا
    المتظهرون يخططون لاحتلال الكونغرس ليلاً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأزمة الاقتصادية اللبنانية تتفاقم
    دولار السوق السوداء طلوع والوضع الاقتصادي نزول
    صورة أشعة للرئتين-توضيحية
    من منزلك … تأكد من صحة رئتيك بهذه الطريقة
    التغير المناخي خطر يهدد العالم
    خطر يداهم نصف سكان العالم خاصة بالمناطق الحضرية