بعد اقتحام الكابيتول… “تويتر” تمنع التفاعل مع تغريدات تدعو للعنف

بعد اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، اعلنت شركة “تويتر” أنها ستتخذ إجراءات ضد التغريدات التي تدعو إلى العنف.

وقالت الشركة: “لقد قيدنا بشكل كبير التفاعل مع التغريدات المصنفة بموجب سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بسبب خطر العنف. وهذا يعني أن هذه التغريدات لن يكون الرد عليها متاحا أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها”.

واقتحم مناصرو ترامب قبل ساعات قليلة مبنى الكابيتول مما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذي كان بصدد مناقشة نتائج المجمع الانتخابي.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض توجهوا إلى مبنى الكابيتول بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في المجمع الانتخابي.

وطالبت ميوريل باوزير عمدة واشنطن بفرض حظر التجول في المدينة ومقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا الخميس 7 كانون الثاني.