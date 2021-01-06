بعد اقتحام الكونغرس… عمدة واشنطن تعلن حظر التجول

بعدما اقتحم أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس، منعت عمدة واشنطن التجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن.

وأعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن، بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونغرس.

ويأتي القرار بعد اقتحام أنصار ترامب الكونغرس، بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.

وذكرت رويترز أن شرطة الكونغرس أبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها. ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترمب أنصاره إلى “عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة”.

ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.

كما أفادت تقارير إعلامية بإجلاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من الكونغرس بعد دخول المتظاهرين إليه. وكان بنس يترأس “بشكل رمزي” جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات.

إجلاء المشرعين من الطابق الثالث في مبنى الكونغرس الأميركي تغطية #العربية #السباق_الرئاسي الأميركي pic.twitter.com/hVbr4M8apX — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 6, 2021