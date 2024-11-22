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بعد اكتشاف طرد مشبوه.. شرطة لندن تنفذ تفجيرا مدارا بالقرب من السفارة الأمريكية

منذ 5 ساعات
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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قالت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إن الشرطة نفذت انفجارا مدارا بالقرب من السفارة الأمريكية في جنوب لندن بعد اكتشاف طرد مريب.

وقالت شرطة العاصمة على إكس “يمكننا تأكيد أن ‭’‬الضجة العالية‭’‬ التي تم رصدها في المنطقة قبل فترة وجيزة كانت انفجارا مدارا نفذه أفراد من الشرطة. لا تزال التحقيقات جارية وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي”.

وذكرت الشرطة في بيان سابق أنها تحقق في طرد مريب في المنطقة القريبة من الضفة الجنوبية لنهر التيمز وأنها على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول الواقعة.

نقلت الولايات المتحدة سفارتها من مايفير بوسط لندن إلى مكعب زجاجي مكون من 12 طابقا بني خصيصا في ناين إلمز عام 2018، وذلك لأسباب منها ما يتعلق بالسلامة.

والمنطقة التي كانت في السابق صناعية تضم الآن عشرات المباني السكنية الراقية، إلى جانب محطة باترسي للكهرباء، وهو مبنى يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن العشرين والمعروف بلونه الأحمر ومداخنه البيضاء، والذي أعيد تطويره مركزا للتسوق والسياحة.

وقالت السفارة الأمريكية على إكس إن الشرطة أغلقت طريقا بالقرب من المبنى “من باب الاحتياط”.

    المصدر :
  • رويترز

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