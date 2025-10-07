بعد الاشتباكات في حلب.. الرئيس السوري ناقش مع باراك وكوبر آليات تنفيذ اتفاق 10 آذار

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر.

وقد جرى الاجتماع بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.

وقد بحث الرئيس السوري مع باراك وقائد القيادة الوسطى التطورات بسوريا وتعزيز الأمن.

كما ناقش الشرع وباراك آليات تنفيذ اتفاق 10 آذار (الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد) بما يصون وحدة سوريا وسيادتها.

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السيد توماس باراك وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ووزير الدفاع السيد مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السيد… pic.twitter.com/HSPr46gKTq — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) October 7, 2025

وأعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اليوم، أنه اتفق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشمال شرق البلاد وذلك بعد اشتباكات عنيفة وقعت في حيين بمدينة حلب.

وقال أبو قصرة في تغريدة على إكس ظهر اليوم، “التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريا”.

وفي وقت سابق نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر رسمي أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب شمال سوريا بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوري وقسد، أسفرت عن قتلى ومصابين من عناصر الأمن والمدنيين.

وأدت الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية للحيين المذكورين، وسط تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية في بيان أمس بأن تحركات الجيش تأتي ضمن خطة لإعادة الانتشار شمال وشمال شرق سوريا، ردا على “اعتداءات متكررة” من قسد استهدفت المدنيين وقوات الجيش والأمن.

وأكدت الوزارة التزامها باتفاق العاشر من مارس/آذار، نافية وجود نية لعمليات عسكرية، ومشيرة إلى أن الجيش يسعى لحماية الأهالي وممتلكاتهم من هجمات قسد.

وقال مسؤولون إن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر التقيا في وقت سابق بقائد قوات قسد مظلوم عبدي ومسؤولين كبار في شمال شرق سوريا. وركزت المحادثات على تسريع تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار مع دمشق.

وتصاعدت الاشتباكات المتقطعة خلال الأيام القليلة الماضية، وتبادلت دمشق وقوات قسد الاتهام بممارسة استفزازات.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق برعاية الولايات المتحدة لدمج القوات التي يقودها الأكراد في المؤسسات السورية بحلول نهاية العام، بما يشمل نقل السيطرة على معابر حدودية ومطار وحقول للنفط والغاز إلى دمشق.