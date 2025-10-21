بعد التهديدات البولندية لطائرة بوتين.. روسيا تعلق!

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تهديدات وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي بشأن أمن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكشف عن استعدادات بولندية لتنفيذ “أعمال إرهابية”.

وتابع لافروف: “سمعت أن السيد سيكورسكي هدد بعدم ضمان أمن طائرة الرئيس بوتين في المجال الجوي البولندي، في حال توجهها إلى بودابست لحضور القمة المحتملة المقترحة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البولندي بأن بلاده “لا تستطيع ضمان سلامة تحليق الطائرة التي سيكون على متنها الرئيس بوتين متجهة إلى قمة بودابست مع ترامب”.

ونقلت مواقع محلية عن سيكورسكي قوله: “لا يمكننا ضمان ألا تأمر محكمة مستقلة الحكومة البولندية بإيقاف طائرة بوتين أثناء تحليقها في المجال الجوي البولندي لتسليم المشتبه به إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي مارس 2023، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين في “جرائم حرب”، بسبب ضلوعه في عمليات خطف مزعومة لأطفال من أوكرانيا، وهو القرار الذي وصفه الكرملين بأنه “لا قيمة له” ولا يحمل أي قوة قانونية بالنسبة لروسيا.

وأثار إعلان ترامب عزمه لقاء نظيره الروسي في العاصمة المجرية بودابست لعقد قمة بشأن أوكرانيا، عاصفة من الجدل القانوني والدبلوماسي، إذ يعدّ اختيار الموقع عقبة بحد ذاته أمام الرئيس الروسي.

ووفقا لتقرير “التليغراف”، لا يستطيع بوتين الوصول إلى المجر دون عبور أجواء دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو دول موقّعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وهذا يعني أن عدد من الدول ستكون ملزمة نظريا بتوقيفه إن دخلت طائرته مجالها الجوي.