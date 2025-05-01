بعد الرسوم الجمركية.. انخفاض مفاجئ في مبيعات ماكدونالدز العالمية

سجلت شركة ماكدونالدز انخفاضا مفاجئا في مبيعاتها العالمية في الربع الأول على أساس سنوي الخميس مع تعثر الطلب من رواد المطاعم وسط مصاعب مالية في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الفوضوية.

وقال الرئيس التنفيذي لأكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم كريس كيمبنسكي إن الشركة تواجه “أصعب ظروف السوق” إذ انخفض إقبال العملاء من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على المطاعم بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

وتعكس النتائج تحذيرات سلاسل أخرى مثل دومينوز بيتزا وستاربكس من تراجع إنفاق الأمريكيين على تناول الطعام في الخارج بسبب التضخم والتوقعات الاقتصادية القاتمة التي تؤثر على ثقة المستهلكين.

وتؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفاقم الضغوط على ميزانية المواطنين واضطراب الأعمال وتهدد برفع التكاليف وإحداث تغييرات في سلاسل التوريد.

يواجه الاقتصاد الأمريكي صعوبات وأظهرت أحدث البيانات انكماشه للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في الربع الأول مما يزيد من احتمالات حدوث ركود في عام 2025.

وقال المحلل سكاي كانافيس من شركة إي.ماركتر “المستهلكون الأقل ثراء هم الأكثر عرضة لتأثير التضخم، وأحد المجالات الأولى التي سيقلصون فيها إنفاقهم هو تناول الطعام في الخارج”.

وانخفض سهم ماكدونالدز اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة بعد ارتفاعه بنحو 10 بالمئة هذا العام.

ورغم حملات الترويج وتقديم عروض على الوجبات، هبطت المبيعات العالمية واحدا بالمئة على أساس سنوي خلافا لتوقعات محللين بارتفاع 0.95 بالمئة.

وفي الولايات المتحدة، أكبر أسواق ماكدونالدز، تراجعت المبيعات 3.6 بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ الجائحة في عام 2020.

وأظهرت البيانات تراجع الطلب في الشرق الأوسط بعد دعوات شعبية لمقاطعة سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الغربية بسبب ما يعتقد أنه موقف مؤيد لإسرائيل في الصراع بغزة.