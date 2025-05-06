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بعد الغارات العنيفة على اليمن اليوم.. قيادي حوثي يتوعد بالتصعيد ضد إسرائيل!

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 6 - مايو - 2025 6:17 مساءً
الدخان يتصاعد بعد أن قصفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي في صنعاء، اليمن، 6 مايو/أيار 2025. رويترز

الدخان يتصاعد بعد أن قصفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي في صنعاء، اليمن، 6 مايو/أيار 2025. رويترز

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هدد عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، بالتصعيد ضد إسرائيل، بعد سلسلة غاراتها العنيفة التي شنتها اليوم الثلاثاء على صنعاء، قائلاً إنها “تجاوزت الخطوط الحمراء وعليها انتظار الرد”.

وأضاف البخيتي أن “التصعيد الإسرائيلي سيقابل بالتصعيد.. لدينا العديد من الأهداف في إسرائيل التي لم نهاجمها بعد”، وفق قوله.

ونفذت المقاتلات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، موجة ثانية من الضربات ضد منشآت مدنية ومواقع عسكرية تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران، طالت مطار صنعاء الدولي، وقاعدة “الديلمي” الجوية المحاذية له، ومواقع عسكرية أخرى.

استهداف 10 مواقع ومطار صنعاء الدولي يخرج عن الخدمة

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الهجوم استهدف 10 مواقع في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي ومنشآت للطاقة وخزانات وقود.

وفي مطار صنعاء، قصف الجيش الإسرائيلي مبنى الركاب وطائرات مدنية وبرج المراقبة ومدارج المطار، وفقا للتقارير الإسرائيلية. وحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد استغرق الهجوم قرابة الساعة، ونفذته عشرات المقاتلات.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن “الغارات على البُنى التحتية للحوثيين في مطار صنعاء الدولي أدت إلى تعطيله تماما”.

وكانت إسرائيل دشنت، مساء أمس الاثنين، موجتها الأولى من الهجمات على محافظة الحديدة، ردا على استهداف الحوثيين مطار “بن غوريون” الإسرائيلي، الأحد الماضي، وعلى هجماتهم المتكررة الصاروخية وعبر الطائرات المسيّرة خلال الفترة الأخيرة.

وقد أخرج القصف الإسرائيلي ميناء الحديدة الرئيس عن الخدمة، بعد تدمير أرصفته وما تبقى من خزانات الوقود وبعض مرافقه الهامة.

    المصدر :
  • وكالات

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