بعد الغزو الروسي.. آلاف اللاجئين الأوكرانيين يتجهون لدول أوروبية

قال نائب وزير الداخلية البولندي، باول سفيرناكر، السبت، إن ما يقارب 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال سفيرناكر للصحافيين الذين التقاهم في قرية مديكا الحدودية، “منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر مئة ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا”.

وأضاف أن تسعين بالمئة من اللاجئين لديهم أماكن فعلية يتوجهون إليها في بولندا، مثل منازل أصدقاء أو أفراد أسرة، لكن الباقين قصدوا تسعة مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود. وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية ومكان للاستراحة ومعلومات ضرورية.

وقال رئيس وحدة حرس الحدود البولندي، توماش براغا، في المؤتمر الصحافي نفسه إن يوم الجمعة وحده عبر قرابة 50 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا.

وبولندا التي كان ما يقدر بـ 1,5 مليون أوكراني يقيمون على أراضيها قبل الغزو الروسي وعبّرت عن الدعم الراسخ لأوكرانيا، استقبلت غالبية الأوكرانيين الفارين.

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة، السبت، مفادها أن “الأرقام الأخيرة تشير إلى 116 ألف شخص تقريبا فروا إلى دول مجاورة منذ 24 فبراير، لا سيما بولندا والمجر ومولدافيا وسلوفاكيا ورومانيا”.

والخميس، حث فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، جيران أوكرانيا على إبقاء حدودهم مفتوحة أمام الفارين من الحرب وتعهد بدعم الجهود لمساعدة أولئك الذين أجبروا على مغادرة البلاد.

إلى ذلك، وصل عشرات اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا بعد أن فروا من الغزو الروسي لبلادهم.

وقالت سفيتلانا زد إنها عرفت أن الوقت قد حان للفرار من أوكرانيا بعد أن لاحظت عدم إقلاع أو هبوط الطائرات من المطار القريب لمنزلها ف يمدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

وجاءت سفيتلانا زد إلى ألمانيا عبر بولندا برفقة عائلتها المكونة من ثلاثة أفراد في وقت لا تزال فيه تنتظر سلطات برلين لمعالجة تسجيلهم كلاجئين.

تعهدت ألمانيا، التي استقبلت عام 2015 أكثر من مليون مهاجر – كثير منهم فروا من الحرب في سوريا والعراق – بـ “تقديم مساعدة هائلة” حال حدوث تدفق واسع النطاق للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة.