الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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بعد الكارثة.. اسطنبول تنقل طلّاب 93 مدرسة إلى مبانٍ أكثر مقاومة للزلازل

منذ 16 دقيقة
اسطنبول تنقل الطلاب إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل

اسطنبول تنقل الطلاب إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل

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قرّرت ولاية اسطنبول إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل اعتبارًا من 20 شباط الجاري.

فقد لفتت الولاية في بيان لها، إلى أنّه خلال الأعوام الماضية تم فحص 1418 مدرسة في المدينة، يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل زلزال مرمرة عام 1999 والذي طال اسطنبول. وتبين أنّ 67 منها مقاومة للزلازل و1351 تمّ تصنيفها “خطيرة” وجرى إعادة بناء بعضها، فيما تم تدعيم مباني بعضها الآخر وتبقى منها 93 مدرسة مصنّفة “خطيرة”، بحسب البيان.

ولفتت الولاية إلى أنّه تقرر هدم وإعادة بناء 76 من تلك المدارس الـ 93، فيما سيتم تدعيم مباني 17 مدرسة.

وأشارت إلى أنه سيتم نقل طلاب تلك المدارس، إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل، اعتباراً من يوم الإثنين بالتنسيق بين الجهات المعنية.

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