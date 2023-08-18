بعد الموافقة الأميركيّة.. كيف علّقت الدنمارك وهولندا على إرسال "إف-16" لأوكرانيا؟

بعد إعلان مسؤول أميركي موافقة الولايات المتحدة على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، فور اكتمال تدريب الطيارين، رحّب وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا عبر منصة إكس، المعروفة سابقًا بتويتر، “بقرار واشنطن تمهيد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا”.

وأضاف: “الآن، سنناقش الأمر أكثر مع شركائنا الأوروبيين”.

بدورها، أكدت الدنمارك أيضًا أنها ستبحث الآن تزويد كييف بالمقاتلات.

وأشار وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إليمان جنسن لوكالة ريتساو للأنباء، اليوم الجمعة، إلى أن الحكومة “قالت عدة مرات إنّ التبرع هو الخطوة الطبيعية التالية بعد التدريب. نناقش ذلك مع الحلفاء المقربين، وأتوقع أن نتمكن قريبًا من أن نصبح عمليين أكثر في هذا الصدد”.

يأتي ذلك بعد أن سعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أميركية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقال المسؤول أمس الخميس إنّ واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.

هذا ومن المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات إف-16 هذا الشهر في الدنمارك. وقال وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة ترويلس بولسن في يوليو/ تموز إن بلاده تأمل في رؤية “نتائج” التدريب في مطلع 2024.

وتقود الدنمارك وهولندا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم وصيانة الطائرات وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات إف-16 لاستخدامها في الحرب مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في مايو/ أيار، إن بلاده تدرس بجدية تزويد كييف بطائرات إف-16، إذ تنهي هولندا تدريجيًا استخدام القوات المسلحة تلك المقاتلات.

وقال المسؤول الأميركي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أرسل خطابين لنظيريه الدنماركي والهولندي، يؤكد لهما أن الولايات المتحدة ستوافق على الطلبات.

وقال بلينكن في خطابه الذي اطلعت رويترز على نسخة منه: “أكتب للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الكامل لنقل طائرات إف-16 المقاتلة إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين ليصبحوا مُدَرِبين مؤهلين على الطائرة إف-16”.

وأضاف بلينكن: “يظل من الحيوي أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد عدوان روسيا المتواصل وانتهاكها سيادتها”.

وقال إن الموافقة على الطلبات ستتيح لأوكرانيا “الاستفادة الكاملة من قدراتها الجديدة بمجرد اكتمال تدريب أول مجموعة من الطيارين”.

ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو/ أيار على برامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16. وسيجري افتتاح مركز للتدريب في رومانيا إلى جانب تدريبهم في الدنمرك.

وأخبر المتحدث باسم سلاح الجوي الأوكراني يوري إهنات، التلفزيون الأوكراني في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، أن كييف لن تكون قادرة على تشغيل مقاتلات إف-16 في الخريف والشتاء القادمين.

وقال مسؤولون أميركيون في محادثات خاصة إن طائرات إف-16 لن تساعد أوكرانيا كثيرًا في هجومها المضاد الحالي، ولن تغير قواعد اللعبة عندما تصل إليها في نهاية المطاف لأسباب منها أنظمة الدفاع الجوي لدى روسيا.