بعد الهجمات الأوكرانية على موسكو.. الكرملين يعلق!

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن محاولة أوكرانيا شن هجمات بالطائرات المسيرة على موسكو خلال الليل قبل الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية أظهرت عزم كييف على ارتكاب “أعمال إرهابية”.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن روسيا تفعل ما بوسعها لضمان أمن الاحتفالات المقرر أن يحضرها هذا الأسبوع زعماء من أنحاء العالم، من بينهم رئيسا البرازيل والصين.

وشنت أوكرانيا اليوم (الأربعاء السابع من مايو/ أيار 2025) هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو لليوم الثالث على التوالي مما أجبر معظم مطارات العاصمة على الإغلاق، في وقت من المقرر أن يصل فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ للاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن 14 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء. وظلت مطارات رئيسية في موسكو خارج الخدمة لمعظم الليل.

وقال الكرملين أنه من المتوقع أن يحضر 29 من زعماء وقادة العالم ومنهم الرئيس الصيني احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة. وستشارك في العرض وحدات عسكرية من 13 دولة بما فيها الصين.

ومن المقرر أن يبدأ شي زيارة تستمر أربعة أيام إلى روسيا اليوم الأربعاء، مما يمنح الرئيس فلاديمير بوتين دفعة دبلوماسية مهمة في الوقت الذي يحرص فيه الزعيم الروسي على إظهار أن بلاده ليست معزولة على الساحة الدولية.

ومن المتوقع أن شي، الذي تخوض بلاده حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، سيوقع العديد من الاتفاقيات لتعميق شراكة استراتيجية “بلا حدود” ووثيقة بالفعل مع موسكو أفضت إلى تتويج الصين الشريك التجاري الأكبر لروسيا.