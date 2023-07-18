بعد الوثائق السريّة.. تحقيق جنائيّ جديد يُلاحق ترامب!

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّه تلقى رسالة رسمية، تبلغه أنه هدف لتحقيق جنائي في إطار جهوده لإلغاء انتخابات عام 2020، وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأميركية.

وقال ترامب: “أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة (مرة أخرى، كانت ليلة الأحد!) تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى المعنية بأحداث 6 كانون الثاني (يناير)، ومنحني 4 أيام للمثول أمام الهيئة، ما يعني في غالبية الأحيان الاعتقال أو الإدانة”.

وتلقى ترامب أيضًا رسالة من سميث في وقت سابق من هذا العام، قبل توجيه الاتهام إليه في التحقيق في سوء التعامل مع الوثائق السرية التي نقلها معه من البيت الأبيض.