بعد انفجار رصيف بحريّ.. رومانيا تبحث عن ألغام في مياه البحر الأسود

أعلنت البحرية الرومانية أنّها نشرت سفينة وطائرة هليكوبتر اليوم الإثنين، للبحث عن ألغام على ساحل البلاد على البحر الأسود، بعد تعرض رصيف بحري في منتجع كوستينيشتي الساحلي لأضرار جسيمة في انفجار.

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، ومنذئذ زرع مقاتلون ألغامًا في البحر الأسود. وتعمل فرق غوص عسكرية رومانية وبلغارية وتركية على إبطال مفعول ألغام انجرفت إلى المياه الإقليمية للدولتين.

والبحر الأسود مهم لشحنات الحبوب والنفط ومنتجات النفط وتتقاسمه بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا وأوكرانيا وروسيا.

وقالت البحرية الرومانية إنّ غواصين ما زالوا يحققون للتأكد من احتمال أن يكون لغم هو السبب في الانفجار الذي أصاب الرصيف البحري، ولم يسفر عن ضحايا.

وأضافت أن التقارير التي تحدثت عن انفجار لغم آخر بالقرب من ميناء مانجاليا عارية من الصحة.

وتشترك رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في حدود بطول 650 كيلومترًا مع أوكرانيا، وتستضيف نظامًا دفاعيًا صاروخيًا باليستيًا أميركيًا، ومنذ العام الماضي، تستضيف مجموعة قتالية دائمة تابعة للحلف على أراضيها.