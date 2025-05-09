بعد انقطاع طويل.. الطيران الأوروبي يعود إلى دمشق!

أعلنت شركة “دان إير” الرومانية للطيران بدء تسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة السورية دمشق، لتكون بذلك أول شركة طيران من الاتحاد الأوروبي تسيّر رحلات جوية إلى سوريا منذ 13 عامًا.

وستبدأ في 15يونيو/ حزيران المقبل، وستنطلق من مدن مثل بوخارست وفرانكفورت وبرلين وستوكهولم.

ستصبح “دان إير” رابع شركة طيران دولية تخدم سوريا حاليًا، بعد الخطوط الجوية القطرية، والملكية الأردنية، والخطوط الجوية التركية.

وقال إيان ديفيد، الرئيس التنفيذي لدان إير، في بيان على موقع الشركة: “يجب أن يربط الطيران، لا أن يعزل”.

وأضاف “سوريا بحاجة ماسة إلى التواصل، وقد اخترنا الاستجابة باحترافية ومسؤولية، نفخر بتشغيل هذه المسارات وفقًا لمعايير السلامة والأمن الدولية الصارمة”.

وتأتي عودة سوريا إلى خريطة النقل الجوي الدولي بعد أكثر من عقد من ، التي بدأت عام 2011، وظلت حكومة الأسد، التي اتُهمت منذ فترة طويلة بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع، معزولة إلى حد كبير على الساحة العالمية لسنوات، حيث علّقت معظم شركات الطيران الدولية عملياتها إلى سوريا.

ودفعت إزاحة نظام الأسد عن السلطة في أواخر 2024، بعد تجدد الضغوط الدولية والتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية، إلى اتخاذ خطوات حذرة نحو إعادة الاندماج، بما في ذلك إعادة فتح بعض العلاقات الدبلوماسية والاستئناف التدريجي للخدمة الجوية من قبل شركات الطيران الإقليمية.