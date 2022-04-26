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بعد تحذير روسيا من “حرب عالمية ثالثة”.. أوكرانيا ترد

منذ 6 ساعات
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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رد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التي حذر فيها من خطر نشوب “حرب عالمية ثالثة”.

وقال كوليبا في منشور على تويتر: “روسيا تفقد الأمل الأخير لتخويف العالم من دعم أوكرانيا، وبالتالي تتحدث عن خطر حقيقي من الحرب العالمية الثالثة”.

وأضاف: “هذا يعني فقط أن موسكو تشعر بالهزيمة في أوكرانيا. لذلك، يجب على العالم أن يضاعف دعمه لأوكرانيا حتى ننتصر ونحمي الأمن الأوروبي والعالمي”.

وأكد لافروف، الاثنين، أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ “التظاهر” بالتفاوض، وحذر من خطر “فعلي” لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله إن “النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض”.

وأضاف “لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات”.

واتهم لافروف الرئيس الأوكراني بـ”التظاهر” بالتفاوض.

وأردف وزير الخارجية الروسي “إنه ممثل جيد… إذا نظرت بتمعن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد 1000 تناقض”.

وحذر من خطر “فعلي” لنشوب حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، ونقلت وكالة إنترفاكس عن لافروف قوله إن “الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به”.

وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم واحد من زيارة أجراها وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين، أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، إلى كييف والتقيا فيها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وعقب اللقاء، قال وزير الخارجية الأميركي إن “الأوكرانيين يدافعون بقوة، وهم يفعلون ذلك بالمساندة التي نسقناها من كل أنحاء العالم”.

    المصدر :
  • الحرة

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