الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تصاعد التوتر.. باكستان وأفغانستان تتفقان على هدنة مؤقتة

منذ 11 دقيقة
اندلاع اشتباكات بين باكستان وأفغانستان

اندلاع اشتباكات بين باكستان وأفغانستان

A A A
طباعة المقال

قالت باكستان إنها وأفغانستان اتفقتا على “وقف مؤقت لإطلاق النار” الأربعاء وذلك بعد أن أدت غارة جوية واشتباكات برية إلى تصاعد التوتر بين الجارتين في جنوب آسيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين.

وأدت اشتباكات اليوم على طول الحدود المضطربة والمتنازع عليها إلى تحطيم السلام الهش بعد اشتباكات مطلع الأسبوع التي أسفرت عن مقتل العشرات، وهي أسوأ المواجهات بين الجارتين منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابول عام 2021.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن البلدين قررا تنفيذ “وقف مؤقت لإطلاق النار” لمدة 48 ساعة ابتداء من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وورد البيان أن “خلال هذه الفترة، سيبذل الجانبان جهودا صادقة، من خلال الحوار البناء، للعثور على حل إيجابي لهذه القضية المعقدة والقابلة للحل”، مضيفا أنه تم الاتفاق على الهدنة بناء على طلب حكومة طالبان الأفغانية.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن اتفاق وقف إطلاق النار جاء نتيجة “طلب الجانب الباكستاني وإصراره”.

وأضاف في بيان أن كابول وجهت جميع قواتها بالالتزام بوقف إطلاق النار شريطة ألا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان.

واندلع أحدث خلاف بين الحليفين السابقين بعد مطالبة إسلام اباد حكومة طالبان الأفغانية بالتصدي للمسلحين الذين يكثفون هجماتهم في باكستان، قائلة إنهم ينفذون عملياتهم من مناطق يلوذون بها في أفغانستان.

وتنفي حركة طالبان هذه التهمة وتتهم الجيش الباكستاني بالتآمر ضد أفغانستان من خلال نشر معلومات مضللة، وإثارة التوتر على الحدود، وإيواء مسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية لتقويض استقرار البلاد وسيادتها.

وينفي الجيش الباكستاني هذه الاتهامات ويرجع التوتر إلى هجمات تتعرض لها البلاد ويشنها (تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان) فرع تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة والذي ينشط في دول مجاورة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان"
فلسطينيون يتجمعون حول سيارات الصليب الأحمر التي تنقل رهائن من غزة، بعد تسليمهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، في وسط قطاع غزة، 13 أكتوبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع التزام حماس بتسليم جميع الرهائن
الدولار.رويترز
الدولار يتراجع مقابل عملات رئيسية أخرى

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا